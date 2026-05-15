日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。攻撃の軸となるMF三笘薫(28＝ブライトン)が負傷の影響で選外となり、海外メディアが驚きをもって報じた。三笘は今月9日のウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。後半10分に左太腿裏を押さえ、ピッチに倒れ込んだ。仰向けになって両手で顔を覆い、駆け寄ったチームメートも悲痛な表情。医療スタッフの措