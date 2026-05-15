サッカーW杯北中米3カ国大会に臨む日本代表メンバー発表記者会見を終え、引き揚げる森保一監督（手前）＝15日、東京都内日本サッカー協会は15日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会（6月11日開幕）に臨む日本代表を発表した。メンバー発表の直前まで相次いだ負傷者の選考が焦点だった。エース格の三笘薫（ブライトン）、昨年12月に左膝前十字靱帯を断裂した南野拓実（モナコ）は選外。回復傾向にある主将の遠藤航、冨安健