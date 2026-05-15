◇パ・リーグソフトバンク3―6楽天（2026年5月15日楽天モバイル最強パーク）ソフトバンクの4番・栗原陵矢が豪快な一発を放った。3点を追う9回先頭だ楽天・西垣の152キロの直球を捉えて右翼へ。この時点でリーグ単独トップとなる11号ソロに「自分が打つべき球にしっかりコンタクトできている。いい集中力を持って打席に立てている」と振り返った。デーゲームを終えた時点で28打点もトップ。リーグ2冠をキープしている