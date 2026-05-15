「ロッテ−オリックス」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）５月初の連勝を狙うロッテが３点を先制した。三回１死から小川、西川の長短打で二、三塁の好機をつくると、ポランコの遊ゴロの間に１点を先制。さらに佐藤が初球内角高めに入るカーブを捉え、２試合連続となる６号右越え２ランで２点を加えた。佐藤は「ゾーンを上げていたので、うまく反応して打つことができました」とコメントした。