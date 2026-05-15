軽量車体をベースにしたことで空輸も可能偵察や攻撃に用いる小型ドローンの普及により、現代の火砲には「シュート＆スクート（射撃後の迅速な離脱）」が強く求められるようになりました。こうした環境のなかで、アメリカ陸軍は歩兵部隊配備の迫撃砲を簡易に自走化する、あるシステムを導入しました。それが「スコーピオン」です。【砲を展開】スコーピオンによる射撃を公開（画像）「スコーピオン」は、既存の車両に81mmまたは12