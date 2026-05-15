超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』が、初の3DCG LIVE『凡人社プレゼンツ カリスマハウスツアー 2026夏』を8月8日、9日に東京 TACHIKAWA STAGE GARDENにて開催。また、描き下ろしのキービジュアルが公開された。 （関連：Creepy Nuts、KREVA、Zeebra、HOME MADE 家族……映画『ヒプマイ』公開前に押さえたい豪華すぎる歴代提供楽曲） 本ツアーは、歌やダンスのほか、原作ドラマを担当