私立恵比寿中学・風見和香の1st写真集『和ぐころ』（宝島社）が6月12日に発売される。あわせて表紙ビジュアルも公開されている。 【写真】『私立恵比寿中学 風見和香1st写真集 和ぐころ』収録カット 撮影は木村智哉が担当。山形・蔵王と静岡・伊豆下田の2カ所で行われ、雪景色と海辺という対照的なロケーションで18歳の風見の姿を切り取った一冊となっている。 蔵王温泉スキー場で行われた撮影では、雪原に佇