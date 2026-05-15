フンヌ・エアは、松本〜ウランバートル・ダランザドガド線でチャーター便を運航する。運航日は7月18日と22日。機材はエンブラエルE190型機を使用する。松本発は途中給油する。ダランザドガドは、モンゴル南部のゴビ砂漠の玄関口。日本の空港からダランザドガドへのチャーター便を利用する旅行商品による国際チャーター便の運航は初めてだという。旅行商品はアルピコ長野トラベルが販売しており、「チャーター便で結ぶ 遥かなる大地