本格的な夏を前に熱中症予防のトレーニング。過酷なメニューを課す狙いとは？ 【写真を見る】暑さに体を慣らす｢暑熱順化｣ 本格的な夏を前に熱中症予防のトレーニング 消防隊員と一緒に体験してみると （桜沢信司気象予報士午後1時過ぎ 名古屋・中区）「日差しが強くなり、日に日に夏が近づいているのを感じます。街中を歩く人は半袖などの夏服が目立つようになってきました」 5月15日、名古屋の最高気温が2