５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバー26人が発表された。４年前のカタールW杯、決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦、PK戦でキッカーを務めた南野拓実、三笘薫、浅野拓磨、吉田麻也は全員が落選となった。浅野以外はPKを失敗し、涙を流した。W杯でリベンジしたい気持ちは強かっただろう。カタール後の第二次森保政権では一度も招集されなかった吉田はともかく、南野と三笘は基本的には主力としてプレ