現地５月14日、U-17日本代表がU-17アジアカップの準々決勝・タジキスタン戦に向け、最終調整を行なった。サウジアラビアのジェッダ市内で夕方からスタートしたトレーニングは、戦術確認を中心に１時間ほど実施。ノックアウトステージからは90分で勝負がつかない場合は即PK戦となるため、最後は全選手がPKを蹴り、感覚を確かめた。グループステージを首位通過したため、各組上位２チームに与えられる今秋のU-17ワールドカップ