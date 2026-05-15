2023年、アメリカ軍の輸送機オスプレイが屋久島沖に墜落し8人が死亡した事故についてです。15日、第10管区海上保安本部は、当時、操縦していた機長を容疑者死亡のまま、業務上過失致死傷などの疑いで鹿児島地検に書類送検しました。この事故は、2023年11月、アメリカ軍の輸送機オスプレイが山口県の岩国基地から沖縄県の嘉手納基地に向かう途中、屋久島沖に墜落し機長を含む搭乗員8人全員が死亡したものです。オスプレイの墜