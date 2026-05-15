霧島市を拠点に活動する女子ハンドボールチーム、「ブルーサクヤ鹿児島」の笠井 千香子キャプテン、宇治村 唯 副キャプテンにお越しいただきました。ブルーサクヤ鹿児島は、国内最高峰の新たなハンドボールリーグ「リーグH」に参戦しています。レギュラーシーズンはここまで、12勝3分け3敗で現在3位。プレーオフへの進出も決めています。ブルーサクヤ鹿