鹿児島大学と航空会社は2021年からプロのパイロットを育てる取り組み「SKYCAMP」を行っています。その1期生が、日本エアコミューターの副操縦士になり、15日、辞令交付式が行われました。日本エアコミューターの副操縦士になったのは「SKYCAMP」の1期生、立山陸さんと奥紘輔さん含む4人です。「SKYCAMP」は、パイロットや航空業界に興味を持つ学生のためのインターンシップで、大学と日本航空、