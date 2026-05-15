今月9日に長崎市の野母崎地区の国道で発生した、のり面の崩壊に伴う全面通行止めは、週明け18日(月)に解除されることになりました。 今月9日深夜、長崎市以下宿町の国道499号の道路脇でのり面が高さ約27メートル、幅約20メートルにわたって崩れているのが見つかり、県はその後、国道の500メートルを全面通行止めにしていました。 県の職員らが現地調査と応急工事を行った結果「通行の安全が確認