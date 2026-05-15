ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！頭の体操にぴったりな、ひらがなの並び替え問題に挑戦してみましょう！ 普段何気なく使っている言葉でも、順番が入れ替わるだけで意外と難しく感じます。制限時間は1分です！ あなたはパッと正解を閃くことができるでしょうか？問題：「し え ひ つ か」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。し え ひ つ かヒント：最後の文字は「つ」答えを見る↓↓