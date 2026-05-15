長友の豊富な経験はチームを団結させる大きな助けになるはずだ(C)産経新聞社まさに歴史的快挙とも言えるメンバー入りだ。5月15日、サッカー北中米ワールドカップ（W杯）に出場する日本代表メンバーが発表され、FC東京の長友佑都が選出された。これで長友は、2010年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会、22年カタール大会に続いて、5大会連続の出場。39歳のサイドバックが大舞台でふたたび日の丸を背負う。 【関