BreakingDown出場歴のある格闘家・富永啓悟さんは5月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。不起訴処分告知書を公開しました。【画像】不起訴処分告知書「今後このようなことがないよう気をつけます」富永さんは「breaking downの皆様、スポンサーの皆様にご迷惑をお掛けしました。私の処分はこの通りです今後このようなことがないよう気をつけます」とつづり、不起訴処分告知書の画像を公開。「貴殿に対する傷害（受理罪名殺人