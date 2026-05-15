Jタウンネットの読者・Sさんが語ってくれたのは、姉が高校生の時に体験したという出来事だ。【あわや大惨事】まさかのアクシデントが発生してしまい…その日、部活を終えて家に帰ろうと自転車をこいでいたSさんの姉は、突然横から蹴り飛ばされて......。＜Sさんからのおたより＞私の姉が高校生の時の話です。時は昭和58年だったと記憶してます。部活(吹奏楽)で遅くなり夜8時頃に自転車で家路を急いでいました。車通りも多少ある県