獣医師の女性が自殺したのは長時間労働が原因だとして、労基署が労災認定していたことがわかりました。 代理人弁護士や遺族によると、兵庫県農業共済組合に獣医師として勤務していた女性（当時33）は、2023年8月に自殺しました。 女性は2023年4月に南あわじ市の診療所に異動した後、時間外労働が増え、同年6月中旬から1か月間の時間外労働が97時間に達していたということです。 （自殺した女性獣医師の父親）「（娘は）仕事から