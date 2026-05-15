大学ラグビーの強豪、明治大学と慶応義塾大学が5月17日、熊本で激突します。 【写真を見る】大学ラグビーの強豪明治大学と慶応義塾大学が熊本へ！伝統の「明慶戦」17日に激突 特別招待試合として両チームが激突 明治大学は昨シーズン、早稲田大学や帝京大学など強豪ひしめく関東大学対抗戦で優勝。さらには大学選手権でも優勝した、いま大学ナンバーワンのチームです。 この明治大学と