左から：アンガールズの山根良顕さん、ゆうちゃみさん、アンガールズの田中卓志さん明治は、5月15日の「ヨーグルトの日」を記念して、体験型POP UPイベント「塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ。」を、5月15日〜17日の期間、東京・ZeroBase渋谷で開催する。一般公開に先立ち、5月14日に行われたPRイベントでは、ゲストとして、お笑いコンビのアンガールズとタレントのゆうちゃみさんが登場。「ヨーグルト×塩