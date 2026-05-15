値上げされる「おかめ納豆」タカノフーズ（茨城県）は「おかめ納豆」ブランドの納豆など全商品約120品目の出荷価格を15％引き上げると15日発表した。6月1日納品分から適用する。昨年10月に続く値上げ。中東情勢悪化に伴う原油価格の高騰により、石油由来の容器や包装用フィルムの価格が上がったため。値上げするのは納豆のほか豆腐や厚揚げなど。タカノフーズは「製造コスト高騰が企業努力のみで対応できる範囲を超えており、