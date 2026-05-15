大王製紙が値上げする「エリエール」ブランドのトイレットペーパー大王製紙は15日、「エリエール」ブランドのトイレットペーパーや生理用品、乳児用紙おむつなど家庭用全紙製品を、8月1日納品分から15％以上値上げすると発表した。中東情勢の混乱に伴い、ナフサ由来のポリエチレンなど原料コストが上昇しているため。全商品の値上げは2025年4月以来となる。病院や施設で扱う業務用品も同時に価格を引き上げる。ユニ・チャーム