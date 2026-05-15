【ガンダムカンファレンス SPRING 2026】 5月15日18時よりプレミア公開 バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、5月15日18時より「ガンダムカンファレンス SPRING 2026」にて、実写映画版「GUNDAM（仮称）」よりジム・ミックル監督のメッセージ動画を公開した。 バンダイナムコフィルムワークス、Netflix、レジェンダリー・ピクチャ&#