自宅で現金を保管する「タンス預金」は、身近な貯蓄方法の一つです。銀行口座に入れず、生活費の余りや臨時収入を少しずつ現金で保管している人もいるでしょう。 一方で、金額が大きくなると「税務署に知られることはあるのか」「申告が必要になるのか」と不安に感じることがあります。特に100万円を超えると、何か手続きが必要なのではないかと気になる人もいるかもしれません。 そこで本記事では、タンス預金が税