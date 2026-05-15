【山崎和佳奈さん(61歳)】 4月18日 逝去 青二プロダクションによるコメント 病気療養中だった声優の山崎和佳奈さん(61歳)が4月18日、逝去した。 山崎和佳奈さんは、青二プロダクションに所属する声優。アニメ「名探偵コナン」シリーズにて毛利蘭を演じていたほか、多数のアニメにて声優として活動していた。また、TV番組でもナレーションなどを務めていた。 山崎和佳奈さ