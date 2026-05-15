ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」二代目主宰の林尚弘氏は１５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「林尚弘のお茶んねる」を更新し、令和の虎総選挙の投票結果について、別方式で集計したことを明らかにした。令和の虎総選挙では、ＣＢＴソリューションズの野口耕司代表が「１０位以内に入らなかった場合は虎引退」を予告し、１１位に終わったことで、宣言通りに引退を表明。その後、投票方法や集計を巡り、物議を醸していた。