サッカーの北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバーが１５日に発表され、負傷明けのＤＦ冨安健洋（アヤックス）とＭＦ遠藤航（リバプール）が選出された。遠藤は今年２月に左足首を負傷していた。森保監督はこの日の会見で、遠藤の最新の状態を報告し、Ｗ杯までの準備期間で「プレーできる、コンディションを上げていけるとメディカルが確認してくれているし、これからの復帰のプランも明確なものがあるので招集し