HOMINISオリジナル企画「花澤香菜をつくる6つのピース」。花澤香菜という表現者を形づくる6つのピースをひとつずつひもといていく本企画。1つ目のテーマは「声優」。14歳でこの世界に入り、今年で23年目を迎えた花澤香菜に、声優という仕事との向き合い方を聞いた。声にコンプレックスを抱いていた頃のこと、現場で少しずつ見つけていった表現の楽しさ、作品ごとに変わっていった役との向き合い方、そして今も大切にしている柔軟さ