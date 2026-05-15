「九十歳。何がめでたい」などのユーモアあふれるエッセーでも親しまれた作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）さんが４月２９日に、老衰のため東京都の施設で死去した。同著の編集担当だった小学館の橘高真也さんは１５日、スポーツ報知の取材に応じ「文章そのままの、気持ちのいい裏表がない方でした」としのんだ。橘高さんは、１６年発売の「九十歳−」執筆を本人に薦めた張本人だった。１４年の「晩鐘」で断筆宣言した直後に、