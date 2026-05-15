【ホビーサーチ：BANDAI SPIRITS プラモデル 抽選販売】 抽選期間：5月15日18時～5月17日23時59分 ホビーサーチは、BANDAI SPIRITSのプラモデル商品を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は5月17日23時59分まで。 今回の抽選販売では、BANDAI SPIRITSのガンプラやプラモデルから、過去の抽選販売キャンセル分などを一挙蔵出ししたラインナップとなって