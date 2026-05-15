◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１５日・甲子園）広島のエレフリス・モンテロ内野手が、強烈な一発を放った。両軍無得点の４回２死。阪神・大竹耕太郎投手の高めスライダーを左翼席中段に運んだ。４日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来の５号ソロでチームに貴重な先制点をもたらした。「甘くきたところをしっかり一振りで捉えることができました。栗林が頑張っているから先制点を取れてよかった」大竹に対し、チームはカード別最