元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーの姉妹ショットが話題になっている。１５日までに更新したインスタグラムに「仕事終わりに大好きなＰｅｎｔｈｏｕｓｅのライブへ妹と！」と記し、ライブハウスのショットや妹との２ショットなどをアップした。続けて「日頃からリピートで聴いてる曲たちが次々に登場して贅沢なひとときだった〜ノリすぎて右腕が筋肉痛です笑」と感想をつづり、最後は「お気に入りのＬｅｖｉ釻ｓ