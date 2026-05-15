◆パ・リーグ楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）楽天・佐藤直樹外野手（２７）が１５日、ソフトバンク戦で３ランを含む２安打３打点をマークして、勝利に貢献した。低弾道で放り込んだ。１点リードの２回２死二塁。初球だ。佐藤は上沢が投じた内角低めのツーシームを打ち砕いた。打球は左翼テラス席へ着弾。昨季までソフトバンクに所属していた男が貴重な３ランをたたき込んだ。弾丸ライナーでの今季３号は