アイドルとして、Ray㋲として、たくさんの夢を叶え続けている櫻井優衣。今回は、夢との向きあい方や自信のつけ方、笑顔のコツまで、ぷりかわ乙女が知りたい質問にたっぷり答えてもらいました♡ 優衣ちゃんらしい前向きマインドをチェックして、前に進むヒントを見つけてみて！アイドル・櫻井優衣のサクセスロングインタビューグループでの東京ドーム公演、ソロライブの成功 etc.アイドルとして次々と自分の夢を叶えてい