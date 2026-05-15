◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）「５番・捕手」で先発出場している巨人の大城卓三が、盗塁阻止で先発の井上温大投手を助けた。息詰まる投手戦の中で強肩が光った。０―０の４回１死一塁の守備。フルカウントから筒香が空振り三振に倒れると、スタートを切っていた一塁走者・度会を正確なストライク送球で悠々と刺した。これで大城の盗塁阻止率はちょうど４割に。同じく阻止率４割の岸田行倫捕手