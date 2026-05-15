テレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時）に出演した３９歳芸人が「一般常識が足りていない」と語った。１４日の放送は「意外と４０歳いってる芸人」がテーマ。若く見られがちな芸人たちがスタジオに集まり、悩みや苦労を明かした。芸能界以外の同世代と話がかみ合わないという話題から、「ハライチ」岩井勇気（３９）は「何にも…無知っていうのは、あります、僕は。４０なのに」と言い、一般常識が足りていない