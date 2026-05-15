ナノ・ユニバースがWEBコンテンツ「これさえあれば。VOL.3」を2026年5月15日（金）に公開♡今回のテーマは、暑い季節を快適に過ごすための“機能素材”。接触冷感やUVカット、撥水など夏に嬉しい機能を備えながら、都会的で洗練されたスタイリングを提案しています。おしゃれも快適さも妥協したくない大人女性必見の内容です♪ 夏を快適にする機能素材に注目 今回の「これさえあれば。VOL.3」では、撥水・