15日夕方、青森市の中心部にある複合商業施設の中にクマが居座りました。クマが居座ったのは、青森市の中心部にある13階建ての複合商業施設「クロスタワー・ア・ベイ」です。市や警察などによりますと、15日午後3時半ごろ、少なくとも1頭のクマが建物の中に入りました。当時、建物の中の店やクリニックは営業中で、複数の人が上の階に避難したということです。現場周辺には規制線が張られ、午後4時50分ごろに箱ワナが設置された後