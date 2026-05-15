関西私鉄4社の26年3月期連結決算関西の大手私鉄4社の2026年3月期連結決算が15日、出そろった。全社が増益で、近鉄グループホールディングス（HD）以外の3社は過去最高益だった。大阪・関西万博の開催による鉄道利用の増加に加え、不動産事業も貢献した。近鉄グループHDは、売上高に当たる営業収益が前期比0.5％増の1兆7503億円、純利益は15.1％増の537億円だった。鉄道事業は堅調だったが、国際物流業が他社との競争激化で振る