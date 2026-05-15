「巨人−ＤｅＮＡ」（１５日、東京ドーム）巨人・浅野翔吾外野手が今季初めて１軍に合流した。キャンプ中に右ふくらはぎの肉離れを起こして出遅れて３月末に実戦復帰。２軍戦ではここまで２８試合で打率・２９５と好調さを維持していた。「まさか、こんな急に呼ばれるとは思ってなかったんでびっくりしてますけど、２軍でやってきた通りやっていければと思います」。この日は即１軍登録とはならなかったが、短く刈り上げた