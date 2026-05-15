2026年5月14日、俳優の佐藤健が自身のYouTubeチャンネルを更新。2025年10月11日に開催された『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』の裏側を公開した。 （関連：【画像あり】TENBLANKのメンバーとしてライブを行なった佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳） 『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. K