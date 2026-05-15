赤しゃりによるWeb小説『俺が魔法少女になるんだよ！』のコミカライズに向け、HIKE編集部がキャラクターデザインおよび作画を担当する漫画家を募集するコンテストを開催することを発表した。 【画像】コミックエラン 応募受付は、講談社が運営する「DAYS NEO」および「ILLUST DAYS」にて、2026年5月18日0時から7月17日23時59分まで実施される。大賞受賞者には、HIKE編集部が展開する少年・青年向け漫画レーベル