「ハイエース」のガチ「ライバル車」がイタリアからやって来る！ステランティスジャパンは、2026年5月14日から16日までパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催された「ジャパントラックショー2026」に、商用車ブランド「フィアット プロフェッショナル」として初出展しました。会場では、キャンピングカーのベース車として国内でもすでに定評を集めつつある大型バン「DUCATO（デュカト）」。【画像】これがフィアットの“スライド