ミッドライフクライシスという言葉がある。 （関連：【画像あり】『グランド・セフト・オートV』から『プラグマタ』まで、“中年”が主人公の大作ゲーム） 中年の危機と訳される発達心理学の用語で、30代後半から40代にかけて、中年の人間にさしかかるさまざまな心理的葛藤や動揺のことだ。 近年、ビデオゲームにおいても、ミッドライフクライシスに直面するキャラクターが描かれる機会が増えて