「ポケットモンスター」シリーズに登場する全1025匹のポケモンを収録した書籍『ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026』が、8月7日にオーバーラップより発売されることが発表された。 【画像】『ポプテピピック』大川ぶくぶが描いたポケモン『ウインド・ウェーブ』の新御三家 本書は、1996年のシリーズ誕生から2026年までの30年間で登場した1025匹のポケモンを網羅した公式図鑑。ぜんこく