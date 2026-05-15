インド在住の兄弟漫画家masterlynx（マスターリンクス）による新連載『カンフー・カンフル』が、漫画ポータルサイト「カドコミ」にて開始された。 【漫画】『カンフー・カンフル』を試し読み masterlynxは、KADOKAWAが2024～25年に開催した国際マンガ賞「ワードレス漫画コンテスト」で『Heartsteel』にて銀賞を受賞した、Jivan（ジバン）とYash（ヤシュ）の兄弟によるユニット。2022年