私はキミカ（34）。息子のタイジュ（新一年生）が、一週間以上登校班から置き去りにされた件ですが、班長のミカちゃん（小六）が意地悪をしたことが判明。あれだけハッキリと伝えたのだから、明日からはちゃんとやってくれると安堵していたのに……。なんと、登校班が全員抜けたと会長から電話がかかってきたのです。タイジュをのけ者にするだけでは飽き足らず、今度はこんな意地悪をするなんて、一体どうなっているのでしょうか！