赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第7話鼻につく存在【義姉の気持ち】【編集部コメント】マイコさんにはバレていなかったようですが、アヤさんは内心マイコさんのことが面白くなかったんですね……